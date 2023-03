La Banque mondiale s'est engagée à intensifier son soutien aux pays africains en mettant un accent particulier sur leurs programmes de développement à long terme, a déclaré un haut responsable de la banque.

"Nous devons continuer à soutenir les domaines de programmes de développement à long terme en Afrique, en mettant l'accent sur les infrastructures, l'agriculture et d'autres secteurs réels qui contribueront à éliminer les goulots d'étranglement et à libérer la croissance", a déclaré à la presse Victoria Kwakwa, vice-présidente régionale de la Banque mondiale pour l'Afrique orientale et australe, vendredi à Addis-Abeba, alors qu'elle terminait sa visite de trois jours en Ethiopie.

Elle a indiqué qu'au cours des deux dernières années, la banque avait soutenu les pays africains dans leur réponse à la Covid-19 et les avait aidés à renforcer les systèmes de santé. "Nous menons des opérations solides et nous discutons avec les gouvernements du continent pour augmenter la possibilité de croissance à travers le continent", a déclaré Mme Kwakwa. " La Banque mondiale accueille très favorablement la Zone de libre-échange continentale africaine et investit dans la connectivité physique entre les pays du continent, en impliquant les routes transfrontalières et la facilitation des échanges", a-t- elle déclaré.

Concernant l'économie éthiopienne, elle a indiqué que ce pays d'Afrique de l'Est avait connu un rebond de croissance malgré de multiples défis, notamment le conflit dans le Tigré et les régions voisines, les impacts de la pandémie de Covid-19, la crise ukrainienne, ainsi que la sécheresse et les conflits dans la région, ajoutant que l'Ethiopie accomplissait des progrès. Appréciant la cessation des hostilités conclue entre le gouvernement éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré, elle a appelé à la consolidation de l'accord de paix non seulement au Tigré, mais aussi dans d'autres parties de ce pays d'Afrique de l'Est.