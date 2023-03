Le directeur de la finance islamique à la Banque extérieure d'Algérie (BEA), Hassam Akacha, a affirmé que le montant global des dépôts a été estimé à 21 milliards de DA jusqu'à la fin de la semaine dernière.

M. Akacha a précisé dans une déclaration à l'APS, que "la banque a réussi en peu de temps, soit moins d'une année et demi, à lever 21 milliards de dépôts auprès des particuliers, des entreprises et des professionnels dans le cadre de la finance islamique", un résultat qu'il a qualifié de "positif, reflétant l'adhésion des clients à cette formule de financement".

La finance islamique à la BEA a attiré depuis le lancement officiel de cette activité le 30 décembre 2021 et jusqu'à la fin de la semaine dernière, plus de 12.400 clients, grâce à ses dix produits conformes aux dispositions de la charia musulmane et approuvés par les instances compétentes, via 60 guichets de la finance islamique répartis sur l'ensemble des wilayas du pays, a-t-il souligné. Il s'agit notamment du "compte de dépôt islamique", "compte d'épargne islamique", "compte de dépôt d'investissement non restreint à terme", "Mourabaha immobilière", "Mourabaha équipements", "location du matériel mobile", "Mourabaha marchandises" et "Financement salam".

La BEA entend élargir son réseau de commercialisation des produits de la finance islamique au titre de son programme de développement 2023, basé sur la généralisation des guichets dédiés à ce mode de financement à l'échelle nationale et à la diversification de sa gamme de produits, a-t-il fait savoir. A cet effet, il a souligné que de "nouveaux produits bancaires islamiques, innovants seront proposés pour le financement d'entreprises de particuliers et de professionnels, lesquels s'ajouteront aux produits commercialisés actuellement y compris les facilités pour l'achat de véhicules, en attendant le début de leur fabrication locale".