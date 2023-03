Une caravane médicale spécialisée en ophtalmologie sillonne, à partir de ce jeudi, plusieurs communes de la wilaya de Chlef, dans le cadre d'une initiative de solidarité lancée par une clinique privée en coordination avec la Direction locale de la santé et de la population (DSP).

Cette caravane a effectué sa première halte dans la commune de Brira, dans le but de réaliser des examens en ophtalmologie au profit des citoyens de la région, a indiqué le DSP, Kaci Abdallah, soulignant que les cas nécessitant une intervention chirurgicale seront pris en charge, demain vendredi, à l'Etablissement public hospitalier de Ténès.

Selon le programme fixé, cette caravane arrivera le 30 mars dans la commune de Dhahra, avant de se rendre le 6 avril prochain dans celle d’El Hadjadj.

Les patients nécessitant une intervention chirurgicale, seront pris en charge le lendemain de leur examen, au niveau des établissements publics hospitaliers d'Ain Mrane et Sobha, a ajouté le même responsable.

Le DSP a salué cette initiative de solidarité coïncidant avec le mois sacré du Ramadhan qui contribue au rapprochement des prestations sanitaires du cito yen et à la promotion de la santé de proximité, appelant les établissements de santé et les autorités locales à contribuer à sa réussite.

De son côté, le directeur de la clinique privée spécialisée en ophtalmologie, Bilal Bouzada, fait savoir que cette opération a mobilisé cinq (5) chirurgiens spécialisés en ophtalmologie, un médecin réanimateur et 17 infirmiers, en plus des équipements nécessaires aux examens et aux interventions chirurgicales.

De nombreux citoyens de la commune de Brira se sont félicités de cette initiative consacrée à l'ophtalmologie, une spécialité nécessitant généralement de longs déplacements vers d'autres communes ou le chef-lieu de wilaya, ont-ils indiqué.