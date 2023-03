Des inondations soudaines causées par de fortes pluies ont coûté la vie à au moins 14 personnes, fait des milliers d'autres déplacés et détruit des biens dans le sud de la Somalie, a annoncé le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations Unies.

Les victimes ont été enregistrées dans le district de Bardhere, dans la région de Gedo, qui a connu les plus fortes précipitations ces derniers jours, a indiqué l'agence humanitaire de l'ONU, ajoutant que plusieurs régions de la Somalie avaient connu des pluies légères à modérées au cours de la semaine dernière, ce qui indique un début précoce de la saison des pluies, également connue sous le nom de Gu (avril-mai-juin).

Par ailleurs, a noté l'OCHA dans ses dernières prévisions de précipitations pour la saison Gu 2023 publiées jeudi soir, "les prévisions de précipitations indiquent une poursuite des pluies dans la plupart des régions du pays jusqu'en mars, mais avec des conditions plus sèches que la normale vers la fin de la saison". De leur côté, des agences humanitaires ont fait part de leurs inquiétudes quant à une détérioration probable des conditions de vie, en particulier pour les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays vivant dans des camps surpeuplés avec des abris inadéquats.

Les pluies surviennent également à un moment où les agences d'aide sont aux prises avec une recrudescence des épidémies, notamment de diarrhée aqueuse aiguë ou de choléra, tandis que les cas de rougeole sont, selon l'OCHA, susceptibles d'augmenter en raison du risque que les personnes consomment de l'eau contaminée et du manque d'installations et de services d'assainissement et d'hygiène adéquats.