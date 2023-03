La brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Touggourt a saisi, cette semaine, plus de 17 quintaux de viandes blanches et rouges avariées destinées à la consommation humaine, a indiqué jeudi un communiqué du Commandement de la Gendarmerie nationale.

Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la corruption, la répression de la fraude et la protection du consommateur, a été menée «suite à l'arrestation, au niveau d’un poste de contrôle et d'inspection, d’un camion frigorifique qui transportait plus de 17 quintaux de viandes destinées à la consommation, et ce à la veille du mois sacré de Ramadhan ».

Il s’est avéré, en coordination avec le vétérinaire relevant des services de l'agriculture de la wilaya de Touggourt et des services du commerce, que la marchandise était avariée et impropre à la consommation humaine, suite à quoi la marchandise a été saisie et des PV d’infractions ont été établis pour abattage illégal, absence d'estampillage sur la viande, absence de certificat sanitaire de conformité des viandes de volaille, non respect de la chaîne de froid, non respect de la sécurité obligatoire du produit destiné à la consommation humaine (viandes avariées), et non respect des conditions d’hygiène et de transport, selon la même source .

Après parachèvement de la procédure légale, un dossier judiciaire a été ouvert à l’encontre de cet individu qui a été présenté devant le Procureur de la République près le tribunal de Touggourt.

La quantité suscitée a été saisie et détruite.

Le Commandement de la Gendarmerie nationale informe les citoyens que le numéro vert 1055 et le site de pré-plainte (PPGN.MDN.DZ) sont mis à leur disposition pour tout signalement.