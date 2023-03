Six (6) marchés de proximité ont été ouverts dans la wilaya de Ghardaïa pour approvisionner les citoyens en divers produits de consommation, à leur tête les produits alimentaires de première nécessité, durant le mois de Ramadhan, a-t-on appris samedi auprès de la Direction locale du Commerce et de la promotion des exportations (DCPE).

Outre ces espaces commerciaux de proximité répartis à travers le territoire de la wilaya, il a été procédé dans les communes lointaines l’autorisation à des commerçants ambulants de commercialiser des différents produits alimentaires de large consommation et agricoles (fruits et légumes) avec des prix raisonnables, en plus des produits alimentaires subventionnés comme le lait, l’huile de table, la semoule, la farine et autres denrées alimentaires, a précisé à l’APS, le directeur du secteur, Abderahmane Berchiche.

Pour assurer un approvisionnement régulier des espaces commerciaux de proximité, un programme d’approvisionnement quotidien a été arrêté de concert avec la DCPE et les producteurs de denrées alimentaires subventionnées dont les minoteries activant dans la wi laya, laiteries de production de lait et dérivés et les distributeurs de l’huile de table, a souligné le même responsable. Des conventions ont été conclues entre les minoteries et distributeurs de farine activant sur le territoire de la wilaya et les boulangeries de la wilaya pour permettre aux artisans boulangers de s’approvisionner en farine de manière permanente et régulière, a- fait savoir le DCPE.

Pas moins d’une quinzaine d’équipes de contrôle des services de la DCPE renforcées par des éléments des services vétérinaires de la direction des services agricoles (DSA) et des services de sécurité, effectuent des opérations de contrôle régulières de qualité et la lutte contre la spéculation.