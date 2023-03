Un programme varié destiné à l'animation des soirées de Ramadhan durant la période allant du 25 mars au 16 avril prochain a été élaboré par la maison de la culture Houari Boumediene de la ville de Sétif, a-t-on appris jeudi de la directrice de cet établissement culturel, Meriem Keroum.

Plus de 20 associations, coopératives culturelles et Mounchidine issus des wilayas de Sétif, de Constantine, de Mascara, de Saida, de M’sila et d’Alger, participeront à l'évènement culturel au travers l’organisation de soirées artistiques, représentations théâtrales et des monologues, a affirmé Mme Keroum.

Les associations "Layali El Andalous" de Sétif, "El Makdiriya de la musique andalous" de Mascara, la troupe "Esoumoud" (Sidi Bel Abbes), "Maqam" et "Erachidiya" (Constantine), l’Opéra d’Alger en plus des artistes Mustapha Boutechiche, Mebarek Dakhla, Nacer Merzoug, Tarek Ayad et autres, participeront à l’animation des soirées artistiques.

Les troupes "El Kafila" de Saida, "Etourath" de Sétif et les Mounchidine Nadjib Ayach, Abdelhamid Benseradj (M’sila) et Abderrahmane Bouhbila (Constantine), animeront également ces soir ées, a souligné la même responsable.

Le programme comprend également des représentations théâtrales destinées aux adultes dont "Birat Kharaib" du théâtre régional de Constantine, "Tafadali Ya Anissa" de la coopérative culturelle "Anis" de Sétif , "Houa oua hiya" de la coopérative "Afkar Oua Founoun" de Sétif, prévus à la grande salle de la maison de la culture à partir de 22H30, a-t-elle indiqué.

Selon la même source, des monologues des artistes Fares Bousaâda de la coopérative culturelle "El Kinaâ" du théâtre de Sétif, et de Mourad Saouli (coopérative culturelle Zaouaya El Fen de Sétif), seront également présentés à l’occasion.

Le concours "Ailat Ramadhan" a été également programmé, à l'initiative de l'association culturelle "Rochd" de la commune de Sétif, en coordination avec la maison de la culture Haouari Boumediene où des prix seront remis aux lauréats, a-t-elle fait savoir.

Des conférences traitant de divers thèmes liés au mois sacré ont été programmées au niveau des structures relevant du secteur de la culture réparties sur les différentes communes de la wilaya, a-t-on noté.