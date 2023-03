L'Algérie prend part du 24 au 26 mars à la 10e édition du Salon international du tourisme "PLACE 2 GO" à Zagreb (Croatie), pour promouvoir la destination touristique Algérie et faire connaitre ses potentialités touristiques et culturelles, a indiqué jeudi un communiqué de l'Office national du tourisme (ONAT).

Première du genre, la participation de l'Algérie sur le marché croate vise, selon le communiqué, à "renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, et à bénéficier de l'expérience croate dans le domaine du tourisme". Cette participation s'inscrit dans le cadre de "la poursuite de la promotion touristique au niveau international en prenant part aux manifestations et expositions dédiées à cet effet".

Ce salon, précise la même source, sera "une occasion importante pour faire connaitre les potentialités touristiques du pays et la variété des produits de l'artisanat, et programmer des activités artistiques en vue d'attirer les visiteurs de cet évènement".

La présence de l'Algérie à ce salon "lui permettra de bénéficier de plusieurs avantages pour promouvoir sa destination touris tique sur un stand d'une superficie de 120 M2, avec la participation de dizaines d'exposants représentant des organismes chargés du tourisme et des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie".

Ce stand, conçu dans un design à caractère architectural et artistique algérien, présente plusieurs photos de tourismes saharien et culturel, des sites archéologiques, en plus d'une tente traditionnelle saharienne. Outre les photos et les vidéos des structures hôtelières, des sites archéologiques et des musées présentés en 3D, le stand comprendra également de grands et petits écrans sur les côtés extérieurs, pour exposer une série de films et de vidéos publicitaires en vue de faire connaitre le tourisme algérien et sa diversité. Des produits de l'industrie artisanale algérienne seront au rendez-vous, avec une tente traditionnelle et des ateliers d'artisans, en plus de l'organisation de certaines activités à l'instar d'un numéro musical joué par l'Association "Gharnata" de musique andalouse. Il convient de noter, que cette manifestation, considérée comme étant "l'exposition commerciale leader au plan international en matière de voyage et de tourisme pour les amateurs de voyage en Croatie", connaitra "la participation de 36 Etats avec plus de 620 exposants et nombre de professionnels spécialisés en la matière, provenant de la Croatie et des différents pays".