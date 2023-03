Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badari a donné, jeudi par visioconférence, le coup d’envoi officiel de la formation de base au profit des candidats lauréats du concours d’accès à la formation en doctorat au titre de l’année universitaire 2022-2023, indique un communiqué du ministère.

Le nombre des lauréats à ce concours qui s’est déroulé du 15 janvier au 15 février dernier s’élève à 6010 et celui des offres de formation est de 824, réparties sur 14 domaines dont 51 % en sciences et technologie et 49 % en sciences humaines et sociales, précise la même source.

A l'occasion, le ministre a évoqué le programme de cette formation qui s’articule sur quatre (4) principaux axes à savoir la philosophie, l’anglais, la didactique, les technologies de l’information et de la communication, tout en saisissant cette opportunité pour remercier tous les intervenants dans la réussite de ces concours dont le nombre s’élève à 1632.

Ces concours ont été organisés dans 91 établissements universitaires habilités à assurer cette formation, dont 53 universités, 30 écoles supérieures et 8 centres universitaires, ajoute a même source.