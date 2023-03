Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a évoqué, jeudi, lors d'un entretien avec la cheffe du gouvernement tunisien, Mme Najla Bouden, "l'état des relations bilatérales et les perspectives de leur développement dans tous les domaines", a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

"Dans le cadre des traditions du dialogue continu et des concertations entre l’Algérie et la Tunisie, consacrées par les dirigeants des deux pays, le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane s’est entretenu avec Mme Najla Bouden, cheffe du gouvernement de la République tunisienne, pays frère, sur l’état des relations bilatérales et les perspectives de leur développement dans divers domaines", lit-on dans le communiqué. L'entretien "a été l’occasion d’aborder les voies et moyens de renforcer le soutien à la Tunisie, pays frère, en vue de lui permettre de retrouver sa stabilité économique que les autorités tunisiennes s’emploient à réaliser", ajoute le communiqué. "Mme la cheffe du gouvernement a informé Monsieur le Premier ministre des dernières évolutions c oncernant les négociations en cours entre la Tunisie et le Fonds monétaire international (FMI) sur l’accord financier dans le cadre du mécanisme élargi de crédit (MEDC) et qui vise à appuyer les politiques économiques en Tunisie".

"Sur la base des relations historiques solides de fraternité unissant l’Algérie et la Tunisie ainsi que leurs deux peuples frères et conformément aux hautes orientations de Monsieur le président de la République, le Premier ministre a exprimé l'entière solidarité de l’Algérie avec la Tunisie, pays frère, dans ses négociations avec le FMI", selon le communiqué.

A l’occasion de ces entretiens, "les deux parties ont souligné leur volonté commune d'œuvrer ensemble à aller de l’avant vers davantage de complémentarité stratégique et de développement solidaire et intégré, en application des orientations des dirigeants des deux pays", conclut le communiqué.