La Société nationale de transport ferroviaire (SNTF) a ouvert jeudi une nouvelle ligne de transport de voyageurs reliant les communes d’Oran et d'Oued Tlélat, a-t-on appris auprès de la Direction des transports de la wilaya.

Ainsi, sept dessertes (aller-retour) ont été programmées par jour, sachant que la commune de Oued Tlélat dispose d’un important pôle urbain totalisant 8.700 logements dont les propriétaires qui habitaient dans le vieux bâti sont en majorité originaires de la ville d’Oran relogés ces dernières années.

Les rotations d'Oued Tlélat en direction d’Oran sont fixés à 9 heures, 10H00 et 01H00 du matin et d’Oran vers Oued Tlélat à 09H45, 17H30, 20H30 et 00H30, a-t-on indiqué.