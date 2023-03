Golden State, bien que malmené par Joel Embiid, auteur de 46 points, s'est imposé contre Philadelphie (120-112) dans le choc de vendredi en NBA, où les Grizzlies ont composté comme attendu leur billet pour les play-offs à l'Ouest, en dynamitant les Rockets (151-114).

L'équipe devant au score a changé pas moins de 19 fois, au cours de ce duel serré qui s'est quasiment résumé à celui entre Embiid, encore ultra-dominant (13/23 aux tirs, 9 rbds, 8 passes), inutilement envoyé aux lancers francs (19/22), et l'ensemble des Warriors, qui ont tour à tour répondu à ses assauts, Jordan Poole émergeant dans le dernier quart-temps en y réussissant 19 de ses 33 points.

Stephen Curry n'a pas été en reste (29 pts, 8 rbds), inscrivant quelques paniers cruciaux dans les dernières secondes, Klay Thompson apportant 21 pions supplémentaires.

Golden State semble confirmer sa montée en puissance avec ce troisième succès de rang, cimentant sa 6e place, la dernière directement qualificative pour les play-offs, tout en se rapprochant de Phoenix (5e) défait à Sacramento (135-127), malgré 32 points de Devin Booker.

Menés de 11 longueurs à la pause, les Kings (3e) ont tout renversé dans le troisième quart-temps (45-26) dans le sillage de Kevin Huerter (29 pts) et Domantas Sabonis (27 pts, 9 rbds, 9 passes). Plus tôt, Ja Morant, encore remplaçant pour sa deuxième apparition après sa suspension de huit matches pour avoir brandi une arme à feu dans un strip-club, n'a pas forcé son talent (18 pts, à 8/12 aux tirs, 8 passes), lors de la correction infligée par Memphis à Houston.

Dans la lutte pour les barrages, les Lakers ont fait la bonne opération du jour en venant à bout (116-111) d'Oklahoma City, un de leurs concurrents directs. Anthony Davis (37 pts, 15 rbds) a été déterminant pour L.A. qui demeure 8e. Le Thunder occupe le 10e rang, devant Dallas, qui va de mal en pis, battu (117-109) par Charlotte, mal classé de l'Est déjà éliminé. A l'Est, le leader Milwaukee a fait la java chez le Jazz (144-116), en faisant parler son collectif, puisque les cinq titulaires ont inscrit entre 17 et 25 points, le plus prolifique ayant été, une fois n'est pas coutume, Grayson Allen.

Giannis Antetokounmpo n'a toutefois pas fini loin (24 pts, 11 passes). Boston (2e) a lui remporté un quatrième succès en cinq rencontres, plutôt aisé (120-95) aux dépens d'Indiana. Plus bas, Toronto (9e) s'est appuyé sur Pascal Siakam (32 pts) pour disposer des Pistons (118-97), au sein desquels Killian Hayes était titulaire et plutôt actif (6 pts, 7 passes, 5 rbds, 4 interceptions). A la 10e place, la dernière synonyme de barrages, s'accroche Chicago après sa quatrième victoire en cinq matches, contre Portland (124-96), notamment grâce à Zach LaVine (33 pts).

Amendes salées pour Doncic et l'entraîneur de Phoenix après des critiques

La NBA a infligé vendredi 35.000 dollars d'amende (32.500 euros environ) à la star de Dallas, Luka Doncic, et 20.000 à l'entraîneur des Phoenix Suns, Monty Williams, pour avoir critiqué des décisions arbitrales.

Doncic était dans le viseur pour avoir insinué que l'arbitre du match contre les Golden State Warriors aurait été acheté après une faute non sifflé contre l'intérieur Draymond Green. Sur les images du match, on le voit frotter le pouce et l'index de sa main gauche puis remuer la tête.

La Ligue a sanctionné le génial meneur slovène pour "avoir effectué un geste inapproprié et non professionnel envers un arbitre" survenue à 1,7 seconde de la fin du match perdu à domicile 127-125 mercredi contre les champions en titre de la NBA. L'entraîneur des Phoenix Suns, Monty Williams, a écopé pour sa part d'une amende de 20.000 dollars (18.500 euros environ) pour avoir critiqué publiquement le corps arbitral lors d'une défaite trois jours plus tôt contre les Lakers de Los Angeles.

Défait 122-111, Williams a noté que les Lakers avaient obtenu 46 lancers francs contre seulement 20 pour les Suns, devancés de 2 1 points sur la ligne.

"Où voyez-vous un match à 46 lancers francs pour une seule équipe? Ce n'est tout simplement pas correct", a fulminé Williams. "Je me fiche de la façon dont vous le tranchez, ça nous arrive trop." "Je suis fatigué de toujours parler de lancers francs. Nos gars doivent faire leur travail. Nous comprenons cela. Mais c'est une énorme disparité, 46-20", s'est encore plaint Williams. La star des Suns, Chris Paul, a pour sa part évoqué des "trucs fous" concernant les coups de sifflets.

Monty Williams a déclaré avoir évoqué ces problèmes avec le responsable des opérations de basket-ball de la NBA, Joe Dumars, qui lui a infligé l'amende. Les Suns sont quatrièmes de la conférence Ouest, avec un bilan de 38 victoires pour 34 défaites, à dix matches de la fin de la saison régulière.