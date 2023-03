Les sélections algériennes de volley-ball, messieurs et dames, seront en stage de préparation du 25 au 28 mars à Alger, en prévision des prochaines compétitions internationales, a indiqué la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB).

Les volleyeuses et volleyeurs algériens effectueront leur stage au Centre national de regroupement des talents de l’élite sportive de Souidania (Alger), précise l'instance. Conduites par Mahmoud Kati (messieurs) et Yacine Djelouli (dames), les sélections nationales ont effectué plusieurs stages depuis le début de saison, dont le dernier des féminines s'est déroulée du 2 au 11 mars à Debica (Pologne). Les sélections nationales de volley-Ball sont concernées par plusieurs compétitions internationales dont la Coupe d'Afrique des nations, le Championnat arabe des nations et les jeux sportifs arabes.