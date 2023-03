L'entreprise spatiale Blue Origin a dit vendredi vouloir reprendre "bientôt" les vols de ses fusées, mais ne pourra le faire qu'une fois les conclusions d'une enquête sur les causes d'un accident l'année dernière acceptées par le régulateur aérien.

La fusée New Shepard de Blue Origin est notamment utilisée par l'entreprise de Jeff Bezos pour des vols de tourisme spatial depuis le Texas, mais au moment de l'accident en septembre 2022, elle ne transportait que des expériences scientifiques.

La fusée est composée d'un unique étage et, à son sommet, de la capsule transportant sa cargaison. Lors de la mission nommée NS-23, l'étage principal avait subi une anomalie, déclenchant le système d'éjection automatique de la capsule, qui était retombée au sol ralentie par ses parachutes.

L'étage principal avait lui "heurté le sol", avait déclaré Blue Origin à l'époque, au lieu d'atterrir de façon contrôlée pour être réutilisé comme habituellement.

Une enquête a depuis été menée, sous la supervision du régulateur aérien américain (FAA), pour déterminer la raison de cet accident.

L'enquête "reste ouverte" pour le moment et les vols de fusées New Shepard ne pourront reprendre qu'une fois l'investigation officiellement close, a précisé la FAA citée par l'AFP. "L'agence est actuellement en train d'évaluer le rapport d'incident de la compagnie", a-t-elle ajouté. Mais Blue Origin en a d'ores et déjà partagé vendredi les conclusions: l'anomalie a été causée par un problème "thermo-structurel" au niveau de la tuyère d'un moteur (le conduit par lequel sont éjectés les gaz en combustion), ce qui a résulté en un "mauvais alignement" au moment de la poussée. Plus précisément, cet élément du moteur a été exposé à des températures plus élevées que celles prévues, a conclu l'enquête. Des "modifications de la conception" de plusieurs éléments doivent permettre d'éviter ce problème à l'avenir, a expliqué l'entreprise. Blue Origin a déclaré vouloir reprendre les vols "bientôt" en recommençant la mission NS-23, avec la même cargaison scientifique ayant été récupérée intacte. Celle-ci "a atterri en toute sécurité" à la suite de l'anomalie, grâce à un système d'éjection ayant fonctionné "comme prévu", a souligné la société. Blue Origin a envoyé 32 personnes dans l'espace depuis juillet 2021, quand son patron Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, avait pris part au premier vol.

Les tourist es spatiaux ne restent que quelques minutes en apesanteur. L'entreprise Virgin Galactic est également positionnée sur ce créneau des brefs voyages de tourisme spatial, mais elle n'a fait voler personne depuis juillet 2021.