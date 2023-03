L'entreprise Algérie Télécom (AT) lance des promotions spéciales au profit des abonnés à l'internet Idoom 4 GLTE et Idomm ADSL à l'occasion du mois sacré du Ramadhan, à partir de ce jeudi qui coïncide avec le premier jour du mois sacré, indique un communiqué de cette entreprise.

"A l'occasion du mois sacré de Ramadhan, Algérie Télécom lance de nouvelles promotions dédiées aux clients Idoom 4 GLTE ainsi qu'aux es clients Idoom ADSL, à compter de ce jeudi 23 mars 2023", indique la même source, précisant que "la première promo est destinée au profit des abonnés résidentiels Idoom 4Glte qui pourront profiter pleinement d'un bonus tout au long de ce mois".

"A compter du 1er jour du mois sacré, sur toute recharge de 1 500 DA, les clients résidentiels d'Idoom 4 GLTE d'Algérie Télécom, bénéficierons de 1000 gigas (go) au lieu de 150 GO, ce bonus étant valable jusqu'au 30 avril 2023", note le communiqué. Pour ce qui est des abonnés à Idoom ADSL, ils "pourront profiter d'un bonus allant jusqu'à 30 jours d'internet offerts, pour toute opération d'augmentation de débit vers un palier supérieur". ajoute le com muniqué, relevant que "le bonus offert est régressif selon la date du basculement".

A titre d’exemple, explique la même source, "les clients dont le basculement se fait du 1er au 9ème jour du mois de Ramadhan, bénéficieront de 30 jours de bonus, alors qu'un bonus de 29 jours de connexion sera offert pour les basculements effectués lors du 10ème jour du mois sacré, etc..". Afin de permettre aux abonnés de profiter pleinement de ces promotions, les agences commerciales d'Algérie Télécom seront ouvertes du samedi au jeudi, de 8h30 à 17h00 dans les régions du nord et de 7h30 à 15h30 dans les wilayas du Sud, note l'entreprise Algérie Telecom, qui saisit également cette occasion "pour présenter ses meilleurs vœux et souhaiter Ramadhan Kareem à l'ensemble des citoyens algériens".

Pour consulter l'ensemble des informations relatives à ces offres, Algérie Télécom invite les abonnés à consulter son site web www.algerietelecom.dz.