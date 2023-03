Un espace de lecture a été ouvert au niveau de la gare routière de voyageurs à Bechar, a-t-on appris jeudi auprès de la direction de cette structure.

Cet espace de lecture qui vise la promotion de la lecture publique a été réalisé avec la contribution de la maison de la culture "Kadi Mohamed", la direction de la culture et des arts et le mouvement associatif de Bechar, a déclaré à l'APS Ismail Moumeni Zenagui, directeur de cette structure.

La création de cet espace culturel composé d’une centaine de titres, mais aussi de revues culturelles et scientifiques, a pour objectif d’assurer un endroit de lecture approprié aux passagers qui fréquentent la gare routière de Bechar, a-t-il souligné.

Outre cette initiative favorable, un restaurant "Rahma" sera également ouvert au profit des voyageurs durant tout le mois de Ramadhan avec la contribution active de plusieurs associations caritatives, a ajouté M. Moumeni.

La gare routière de Bechar qui fait partie du réseau de la Société publique de gestion des gares routières (SOGRAL) et par laquelle transite quotidiennement entre 500 à 2.000 voyageurs par jour, selon la programmation des départs et arrivées des autocars, se dotera prochainement d’un guichet automatique de vente électronique de billets de voyage, a fait savoir le même responsable. Cette nouvelle prestation sera assurée par deux systèmes, à savoir le guichet libre-service en offrant la possibilité aux voyageurs d’acheter leurs billets de voyage directement en payant soit par espèce, carte interbancaire (Dahbia ou CIB) où tout simplement en utilisant une carte d’abonnement rechargeable sur le même guichet", a expliqué M. Moumeni.

Le second système, a-t-il dit, consiste en l'application mobile "Mahatati" développée par Sogral, permettant, en plus de consulter le programme des dessertes, d'acheter un billet directement en ligne.

Couvrant une superficie de 29.400 m2 dont 6.370 m2 bâtie, cette structure, réalisée et équipée à la faveur d’une enveloppe de 350 millions DA consacrée dans le cadre du programme sectoriel de développement (PSD), dispose de plusieurs servitudes, notamment une salle d'embarquement équipée et répondant aux critères et exigences de santé et d'hygiène et un hall d'accueil de 980 m2.

Entrée en activité en 2012, la gare routière de Bechar a une capacité d'accueil quotidienne de 300 autocars à travers ses 17 quais d’embarquement, quatre (4) q uais de débarquement et 20 autres dédiés aux transits et attentes, en plus de cinq autres quais réservés aux activités du transport urbain, ce qui lui permet le traitement annuel de plus d'un million de voyageurs.