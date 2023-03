Les participants aux ateliers de formation clôturés mercredi à Constantine dans le cadre de la quatrième caravane cinématographique organisée par le ministère de la Culture et des Arts, ont appelé à "faire de ces master class, un évènement régulier pour conférer davantage de professionnalisme à ce métier artistique".

Les connaissances acquises dans le cadre de cette session de formation ouverte depuis samedi à Constantine "doivent être mises en pratique et valoriser à travers des ateliers similaires à prévoir régulièrement au profit des jeunes passionnés par le 7ème art et désirant se lancer dans ce domaine artistique", ont souligné des jeunes participants, à la cérémonie de clôture de l’évènement tenu à la cinémathèque de Constantine.

Mettant l’accent sur l’importance de cette manifestation dans le développement des talents, le réalisateur Mohamed Fodil Hazourli a indiqué que ce genre d’ateliers ouverts au profit des jeunes notamment, permet de passer de la phase initiation au perfectionnement, ce qui va appuyer, a-t-il ajouté le programme national de promotion du cinéma. Les atelie rs de formation sur le cinéma de 5 jours organisés à Constantine par le centre algérien de cinématographie CAC et le Centre algérien de développement du cinéma CADC ont été marqués par la tenue de cours théoriques et pratiques au profit des adhérents qui ont eu droit également à des initiations techniques relatives aux thèmes dialogue, son, musique et images entre autres.

Des cours sur l’histoire du cinéma, et son existence en Algérie depuis la guerre de libération nationale (exemple du cinéaste français René Vautier qui a adhéré et défendu la résistance algérienne) ont été donnés également au cours de ces ateliers qui ont été mis à profit pour permettre aux jeunes participants de donner un appui à leurs talent à travers des scènes exécutés sur les places. Les ateliers de formation se sont déroulés au théâtre régional Mohamed Taher Fergani, à la cinémathèque, à la faculté des arts de l’université Salah Boubnider Constantine 3 et à la Bibliothèque principale de la ville de Constantine, rappelle-t-on.