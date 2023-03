Un programme d'animation varié a été concocté par le Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA), pour le mois sacré de Ramadhan, oscillant entre pièces de théâtre, récitals de musique andalouse et chaâbi, ainsi que des rencontre littéraires et poétiques.

S'étalant du 27 mars au 18 avril 2023, plusieurs spectacles de différents genres s'adressant à un large public, sont prévus durant les soirées du mois de Ramadhan , avec en ouverture "El Halqa", un montage théâtral sur des extraits de pièces de Abdelkader Alloula, conjointement produit par le TNA et le Théâtre régional d'Oran (TRO), en hommage à Abdelkader Alloula, une reconnaissance que connaitront également les comédiennes Bahia Rachedi et Fadéla Hachmaoui lors d'une soirée qui leur sera dédiée, organisée par l'association du troisième millénaire. Dans le même élan dédié au 4e Art, le public aura à apprécier les spectacles, "Le serment des amis" du Théâtre régional de Annaba, "Des amis de l'espace" de l'Association Mahfoud-Touahri pour les Arts dramatiques de Miliana, "El Azeb" du TRO, "Leflouka" de l'association "Le cri du théâtre" de Skikda, ainsi que les m onologues, "Teyoucha" et "Kadra âla ch'qaha" de Nesrine Belhadj, en plus de "Saâ dahk" de Zoubir Belhor et "Tafaddali ya anissa" de Lamri Kaouane.

Le jeune public n'étant pas en reste, se délectera avec les pièces, "Le miroir du roi", de la troupe artistique "El Badi", "Loundja" de l'association culturelle "Jeunesse et Arts" et "El haggar, wen'nekkar wen'niya" de la coopérative "Port Said".

Côté soirées musicales, le public algérois sera au rendez-vous avec une pléiade d'artistes de renoms dans les genres, andalous, chaabi, et variétés algériennes, à l'instar de Chaou Abdelkader, Hassiba Amrouche, Lila Borsali, Abbas Righi, Manal Gherbi et une comédie musicale conduite par l'association "Ahl El Fen".

Par ailleurs, les rencontres littéraires et poétiques "Madjaliss Bachtarzi", animées par Abderrezak Boukebba, aborderont des thématiques sur l'écriture du texte et de la compositions musicale comme éléments dramaturgiques dans le 4e art, au-delà d'un spectacle de danse intitulé "El âawda baâd es'sefâa" (le retour après la gifle), du TNA, avec la participation de la troupe "Boudhour", pour les Arts, le théâtre et les jeune talents algériens.