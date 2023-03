Le ministère de la Culture et des Arts organise, du 23 mars au 8 avril, des portes ouvertes sur les parcs culturels, pour développer la culture du patrimoine chez les jeunes et diversifier les activités de loisir, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Le programme des portes ouvertes prévoit une visite à l'Office national du parc culturel du Tassili n'Ajjer (ONPCT) et aux musées y relevant à Djanet, Bordj El Haouas et Illizi, des visites pédagogiques encadrées au profit d'écoliers ainsi que des ateliers de dessin.

Le programme prévoit, entre autres, une visite du siège de l'Office national du parc culturel de l'Ahaggar et des musées y relevant à Tamanrasset et In Salah, des visites pédagogiques encadrées au profit d'écoliers ainsi que des ateliers de dessin. Une visite du siège de l'Office national du parc culturel de Tindouf et du musée d'Oum El Assel figure également au programme, ainsi que des visites encadrées du musée Ahmed Mehsas de Tindouf au profit d'écoliers.

Dans ce cadre, une visite des sièges de l'Office national du parc culturel de l'Atlas saharien et de l'Office national du parc culturel de Touat-gourara-Tidikelt ainsi que les annexes régionales à caractère culturel y relevant, outre des ateliers de dessin au profit d'écoliers.

Plus de 1000 élèves ont bénéficié de cours sur le patrimoine dans plusieurs sites et monuments historiques que recèlent les parcs culturels, conclut le communiqué.