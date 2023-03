L'Organisation des Nations unies se prépare à répondre aux inondations alors que la saison des pluies commence tôt en Somalie.

La saison des pluies, qui s'étend normalement d'avril à juin, a commencé tôt cette année, apportant de fortes précipitations dans certaines parties du pays, a indiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l'ONU.

"Selon nos partenaires sur le terrain, les crues soudaines ont tué 14 personnes, déplacé des milliers d'autres et détruit des propriétés.

Plusieurs sites de déplacement ont également été inondés, ce qui soulève des inquiétudes quant aux conditions de vie dans les campements surpeuplés et aux abris inadéquats", a indiqué l'OCHA.

Les pluies surviennent alors que des épidémies, notamment de choléra, sont susceptibles d'augmenter en raison du risque de consommation d'eau contaminée et du manque de services d'assainissement et d'hygiène, a prévenu l'OCHA. "L'OCHA et ses partenaires travaillent en étroite collaboration avec les autorités locales pour identifier les besoins, faciliter la réponse et soutenir les fami lles nouvellement arrivées avec des matériaux pour les abris et des kits d'hygiène, parmi d'autres types d'aide", a déclaré l'OCHA.