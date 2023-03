Les agences des Nations Unies et les organisations partenaires ont lancé un appel de 116 millions de dollars pour augmenter l’assistance vitale aux réfugiés somaliens en quête de sécurité dans la région de Somali en l’Ethiopie, ont rapporté vendredi des médias.

Clémentine Nkweta-Salami, Directrice régionale du HCR pour la région de l’Est, de la Corne de l’Afrique et des Grands Lacs, a indiqué que les agences des Nations Unies avaient besoin de fonds supplémentaires pour accélérer l’acheminement de l’aide et répondre aux besoins humanitaires aigus et croissants.

"Le gouvernement éthiopien et les communautés locales ont généreusement accueilli les réfugiés, leur apportant toute l’aide possible, mais avec les arrivées continues, les ressources sont déjà fortement sollicitées", a déclaré Mme Nkweta-Salami dans un communiqué.

Selon les agences de l’ONU, depuis que des affrontements ont éclaté entre les forces de sécurité et les chefs de clan dans la ville de Las Anod, dans le nord de la Somalie, le 6 février, des centaines de milliers de personnes ont été déplacées à l’intérieur de la Som alie et on estime à 100.000 le nombre de personnes qui ont franchi la frontière avec l’Ethiopie pour fuir les violences.

Les agences ont indiqué que la plupart des nouveaux arrivants en Ethiopie sont des femmes, des enfants, des personnes âgées et des personnes ayant des besoins spécifiques, qui arrivent sans rien, effrayés et affamés, ainsi qu’un grand nombre d’enfants non accompagnés et séparés de leur famille. Les fonds permettront de fournir des abris et des articles de première nécessité, tels que des couvertures, des nattes et des moustiquaires.

De la nourriture sera également fournie à toutes les familles dans le besoin, ont indiqué les agences.

Michael Dunford, Directeur régional du PAM pour l’Afrique de l’Est, a déclaré que des fonds étaient nécessaires pour sauver la vie des Somaliens en fuite. "Cet afflux de réfugiés survient au pire moment possible, dans une zone extrêmement isolée de la région somalienne de l’Ethiopie, qui est également l’une des plus sévèrement touchées par la pire sécheresse depuis 60 ans", a déclaré M. Dunford.

L’Ethiopie accueillait déjà 884.000 réfugiés et demandeurs d’asile – principalement originaires du Soudan du Sud, de Somalie et d’Erythrée – avant les arrivées les plus récentes, selon les Nations unies.