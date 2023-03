Au moins dix volontaires pour la défense de la patrie (VDP, les supplétifs de l’armée) et quatre soldats burkinabè ont été tués mercredi, lors d’une attaque perpétrée par un groupe armé "terroriste" contre une unité mixte de l’armée et de volontaires assurant la sécurité d’un point d’eau non loin de la ville de Kaya (Centre-nord).

"Mercredi matin, l’ennemi a décidé de nous accueillir d’une manière assez spectaculaire à Kaya. Peut-être qu’il se disait que cela allait toucher notre moral ou nous décourager. Mais non. Il ne fait que nous encourager à aller vers lui, à aller vers le combat", a déclaré jeudi, le capitaine Traoré, lors d’une rencontre avec les "forces vives" de la région du centre-nord.

Traoré a ajouté que des soldats et des combattants volontaires ont été tués lors de cette attaque "barbare" et que la riposte a permis de mettre en déroute l’ennemi. Revenant sur les circonstances de cette attaque – qui n’a pas encore été revendiquée vendredi jusqu’à 10H GMT- le président de la transition burkinabè a déclaré que tout est parti d’un message publié sur les réseaux sociaux par un habitant de la ville de Kaya expliqu ant que le "lac Dem" situé à environ 10 km de la ville était le principal point de ravitaillement en eau de la capitale de régionale du Centre-Nord.