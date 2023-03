Avoir une mémoire de poisson rouge n’est pas une fatalité. Il existe des astuces simples pour booster au quotidien sa mémoire et faciliter l’accès à ses souvenirs. tout d’abord, enlevez-vous de la tête les clichés que vous pouvez avoir : non et non, en matière de mémorisation, tout n’est pas question d’avoir une “bonne” ou une “mauvaise” mémoire. L’être humain oublie trop souvent que dans ce domaine, ce qui compte aussi, et surtout, c’est de savoir l’utiliser.

Ne confondez pas votre cerveau avec un disque dur informatique dernière génération, dans lequel tout ce que vous stockeriez serait rapidement accessible et stocké pour longtemps. La mémoire est certes une activité complexe, qui implique différentes activités cérébrales, mais qui s’entretient. Voici 12 conseils pour améliorer et renforcer votre mémoire au quotidien :

1. Méditez

La méditation améliore votre mémoire de travail, une mémoire à court terme que votre cerveau utilise comme un bloc-notes. Il y stocke toute les nouvelles informations avant de les traiter, c’est-à-dire de les oublier ou de les inscrire dans votre mémoire à long terme. La plupart des êtres humains ne peuvent pas retenir plus de sept informations, une donnée qui tendrait à diminuer avec l’âge. La méditation est un moyen de renforcer cette mémoire en vous aidant à faire le tri.

2. Buvez du café

Si l’effet de la caféine sur la mémorisation, ingérée avant d’apprendre de nouvelles informations, est encore sujet à discussion, elle pourrait avoir un effet si elle est ingérée après.

3. Mangez des myrtilles

Une étude menée au Brigham and Women’s Hospital, un hôpital américain, a montré qu’une consommation régulière de myrtilles limitait la vitesse à laquelle la mémoire diminuait. Par ailleurs, une autre étude de l’Université de médecine de Plymouth a montré qu’enrichir votre régime alimentaire de ces baies améliorait votre mémoire spatiale. Les myrtilles sont réputées pour contenir beaucoup de flavonoïdes, qui semblent avoir la capacité de renforcer les connexions neuronales, ce qui pourrait expliquer les bénéfices sur la mémoire.

4. Inscrivez-vous au sport

Qui l’eût cru ? Faire du sport améliore vos capacités à vous souvenir. Si, si. Chez les personnes âgées, il a été prouvé que l'exercice physique régulier réduisait la perte de mémoire. Le sport agit en particulier sur la mémoire spatiale et plus globalement sur vos capacités cognitives. Une, deux, une...

5. Servez-vous de votre boîte mail

C’est souvent au moment où vous devez vous souvenir d’une chose bien précise que vous l’oubliez. Et pourtant vous êtes persuadé de le savoir. Un petit moment d’oubli qui vous replonge aussitôt dans vos souvenirs d'adolescence, lorsque vous séchiez sur une question d’un contrôle, tout ça parce que vous aviez ingurgité votre cours la veille, ce qui n’était pas, avouez-le, la meilleur méthode. Pour bien retenir, il vaut mieux lire, par petites touches, l’information à retenir, et espacer dans le temps les fois où vous y êtes confronté.

Un truc infaillible : programmez l’envoi de mails à intervalles réguliers avec les informations à retenir.

6. Lisez, regardez, écoutez, récitez

Même si vous pensez avoir une mémoire plus visuelle qu’auditive, plus vous vous servez de vos sens, de tous vos sens, plus vous mémoriserez. Lisez, récitez, regardez des vidéos à la télé ou sur internet : la clef, c’est de diversifier la façon dont vous accédez à l’information.

7. Mâchez des chewing-gums

Voilà enfin un bon argument à opposer à ceux qui vous comparent à un ruminant : le chewing-gum, c’est bon pour la mémoire. Même si les résultats nécessitent encore d’être consolidés, une étude publiée l’an dernier montre que les participants qui mâchaient du chewing-gum pendant qu’ils apprenaient de nouvelles informations étaient plus enclin à les retenir. Mâcher pendant cette phase aurait un effet sur l’hippocampe, une partie du cerveau intimement liée à la mémoire.

8. Faites des liens

On se souvient beaucoup mieux des informations nouvelles lorsqu’elles sont reliées à quelque chose que vous savez déjà. Face à quelque chose de neuf, qui peut paraître complexe, établissez des liens avec ce que vous savez déjà. Ainsi, vous aurez plus de facilités à le stocker et à vous en souvenir.

9. Appropriez-vous les informations

Outre faire des liens, l’être humain se rappelle mieux des informations qu’il s’approprie. Ne vous contentez pas de répéter par cœur des phrases de quelqu’un d’autre si cette phrase ne vous évoque rien. Reformulez, expliquez-vous ce que vous venez d’apprendre à haute voix, voire à quelqu’un d’autre, pour bien mémoriser.

10. Ne faites pas l’impasse sur le sommeil

Le sommeil est un des facteurs clefs de la mémorisation. Sans sommeil, et même si vous respectez les 9 conseils précédents, vous n’améliorerez pas votre mémoire. N’utilisez pas non plus ce prétexte pour faire des grasses matinées interminables le samedi et/ou le dimanche. Même une courte sieste est efficace.

Bien dormir avant et après avoir appris de nouvelles informations vous garantit de les conserver longtemps en tête.