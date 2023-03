Les représentants et membres de la Communauté algérienne à l'étranger ont salué la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de consentir une réduction des prix des transports aérien et maritime durant le Ramadhan à hauteur de 50% au profit des membres de la communauté nationale à l'étranger, soulignant l'engagement des pouvoirs publics à prendre en charge les préoccupations de cette catégorie et à renforcer le lien avec le pays d'origine.

Saluant cette décision, le président de la Fédération nationale de la communauté algérienne à l'étranger, Tarek Benbouza a indiqué dans une déclaration à la presse que son organisation a "favorablement accueilli cette décision qui consolide la relation des membres de la communauté avec le pays d'origine et réduit les tracas du voyage pour des dizaines de familles qui veulent observer le jeûne du mois sacré avec leurs proches et familles".

Il a, en outre, affirmé que par ces décisions, le président de la République veut envoyer un message "clair et fort" aux me mbres de la communauté, en leur affirmant qu'ils font partie intégrante de la société algérienne, et qu'il s'emploie toujours à la prise en charge optimale de leurs préoccupations.

De son côté, le Secrétaire général du Mouvement de la communauté algérienne en France, Nacer Khebbat, a exprimé sa "satisfaction et celle de la communauté quant à la décision de réduire les prix des transports aérien et maritime", saluant en même temps la politique adoptée par le président de la République qui "accorde un intérêt majeur à la diaspora algérienne de par le monde".

Pour sa part, le membre de l'Assemblée populaire nationale (APN) représentant la communauté nationale à l'étranger (zone 4), Faris Rahmani a qualifié cette décision de "très positive", au vu de l'inflation croissante dans nombre de pays européens et en Amérique au cours des derniers mois, saluant à ce propos "la prise en compte de ces circonstances par les pouvoirs publics, avec à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

"En général, les membres de la communauté nationale à l'étranger ont un revenu moyen, et le soutien du président de la République est très apprécié dans ce sens", a-t-il ajouté, appelant à "étudier la possibilité de réduire les prix des transports aérien et maritime pour les Algériens établis à l'étranger durant la saison estivale". Le Président de la République accorde un intérêt majeur à la prise en charge de la communauté nationale établie à l'étranger et ses engagements dans ce sens se sont concrétisés à l'image de l'élargissement du système national de retraite aux ressortissants algériens résidant à l'étranger à travers l'affiliation volontaire à ce système, a rappelé le député. Chakib Djouhri, ancien député de la communauté et conseiller financier, a affirmé, quant à lui, que la décision du Président de la République intervenait dans le cadre d'une batterie de mesures prises en faveur des enfants de la communauté nationale établie à l'étranger.

Ces mesures traduisent de manière pratique le programme du Président Tebboune dédié à la communauté ce qui est "synonyme d'une rupture définitive avec l'ère des promesses non-tenues", a-t-il poursuivi. Les décisions du Président de la République ont eu un écho favorable auprès de la communauté, notamment "la prise en charge des ressortissants algériens décédés à l'étranger dont les familles n'ont pas les moyens pour les rapatrier et l'affiliation au système de retraite", a-t-il mis en avant.

Dans ce contexte, M. Djouhri a souligné les facilitations décidées au niveau des postes frontaliers terrestres, ajoutant que l'allègement des p rocédures de passage pour les membres de la communauté est à même de renforcer le lien entre la communauté et la patrie.

A rappeler que le Président de la République avait donné, lundi en conseil des ministre, des orientations au gouvernement à l'effet de réduire exceptionnellement les prix du transport aérien et maritime durant le Ramadhan à hauteur de 50% au profit des membres de notre communauté nationale à l'étranger.

En application de cette décision, Air Algérie a lancé mardi une réduction de 50% sur les classes de voyages "Y" et" H" au départ de l'international vers l'Algérie, à l'occasion du mois de Ramadhan, a indiqué la compagnie aérienne nationale dans un communiqué.