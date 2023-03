Le groupe Saïdal a entamé dimanche à Constantine la production d’un premier lot d’insuline humaine (Insudal Rapid 100 ui/ml) à usage hospitalier, a déclaré la directrice de la production, du développement industriel et de la promotion des exportations au ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Nadia Bouabdallah.

"La production de ce premier lot de solution injectable Insudal Rapid, de manière complète depuis la matière première, est effectuée au siège de production Constantine 1 dans le cadre d’un partenariat avec des laboratoires russes est sera dirigée aux divers établissements hospitaliers du pays en application des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", a précisé à l’APS Mme Bouabdallah qui a supervisé le lancement de la production.

Avec cette réalisation, le groupe Saïdal et l’industrie pharmaceutique algérienne "opèrent un bond qualitatif et consacrent le principe de souveraineté sanitaire et pharmaceutique dans le cadre des efforts des pouvoirs publics d’améliorer la prise en charge sanitaire des patients, en assurant la disponibilité de ce médicament de base qui était otage de l’importation, malgré sa production en 2006 par Saidal", a affirmé la directrice de la production, du développement industriel et de la promotion des exportations au ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique. "La production locale de ce médicament est en fait un retour aux principes sur lesquels a été créé le groupe Saïdal en application des instructions du ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique relatives à la concrétisation de la volonté du Président de la République d’amener le groupe Saïdal à recouvrer sa place de locomotive sur le marché algérien", a souligné Mme Bouabdallah.

La PDG du groupe Saïdal, Fatoum Akacem, a précisé que "la capacité de production globale de cette usine en flacons d’insuline humaine de 5 ml et 10 ml atteindra dans les quelques prochains mois, quatre millions d’unités par an, de sorte à répondre aux besoins nationaux sur ce médicament". Le groupe Saidal, a ajouté Mme Akacem, "entamera, à l’avenir, la production d’autres types d’insuline humaine y compris l’insuline en stylos pour satisfaire les besoins du marché national et réduire la facture d’importation de ce médicament largement utilisé par les diabétiques, notamment ceux atteints du diabète du type 1".

Le groupe Saïdal dispose de huit (8) sites de productions totalisant une capacité de 250 millions unités/an de 200 produits divers répartis sur 20 classes thérapeutiques.

Le groupe compte également trois unités de Equival Biocenter et un centre de recherche et de développement, a-t-on indiqué de même source.