Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu mardi, en audience, le président du Conseil d’affaires algéro-américain, Smail Chikhoun, accompagné d’une importante délégation regroupant l’ensemble des laboratoires américains installés en Algérie, indique un communiqué du ministère.

L’audience, qui s'est tenue au siège du ministère, a été l’occasion pour le ministre de réitérer "son engagement et l’expression de sa mission qui n’est autre que de porter, d’accompagner et de soutenir l’industrie nationale en général et l’industrie pharmaceutique en particulier", souligne la même source. Ainsi, les échanges ont porté sur "les grandes lignes de la stratégie industrielle et pharmaceutique du pays, ainsi que les principaux axes stratégiques d’une coopération algéro-américaine renforcée", a fait savoir la même source.

Cette coopération bilatérale est "basée sur le modèle win-win à travers : le développement et l’accroissement du niveau d’investissement direct ou mixte, l’implémentation de ces importantes firmes pharmaceutiques par la domiciliation de la production de médicaments innovants ou issus de la biotechnologie à très haute valeur ajoutée, ainsi que l’instauration d’un écosystème favorable à un transfert de technologie et un appui pour la recherche et développement et la formation", explique le ministère.

Les échanges ont permis, également, d’aborder "les principales difficultés rencontrées par les partenaires américains, ainsi que les différentes mesures prises par le ministre pour y répondre, notamment "en facilitant les procédures d’enregistrement des produits innovants et par la levée de toutes les entraves et lourdeurs techniques et administratives dans l’intérêt suprême du patient algérien et l’économie nationale", conclu le communiqué.