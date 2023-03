Les trois prochains matchs de l'USM Alger en championnat de Ligue 1 Mobilis, respectivement contre l'USM Khenchela, la JS Kabylie et le MC Oran, ont été reportés à des dates ultérieures, en raison de la convocation de quatre joueurs 'usmistes' dans différentes sélections nationales, a annoncé mercredi la Ligue de football professionnel (LFP).

Il s'agit du défenseur et capitaine Zineddine Belaïd, appelé en sélection nationale (A) et des jeunes Mohamed Aït El Hadj et Abdessamed Bounacer en sélection nationale des moins de 23 ans, ainsi que la convocation de l'attaquant Tumisang Orebonye en sélection du Botswana.

Le match contre l'USMK, initialement prévu ce vendredi pour la mise à jour de la 17e journée a été reprogrammé le 12 avril prochain, au stade de Dar El-Beida, alors que les dates des matchs contre la JSK et le MCO n'ont pas encore été arrêtées. Le choc contre les Canaris est prévu en déplacement, pour la mise à jour de la 18e journée, alors que le MCO rendra visite aux Rouge et Noir à Dar El-Beida, dans un choc comptant pour la 21e journée de Ligue 1.