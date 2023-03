Dix (10) personnes ont été blessées mardi suite à une collision entre quatre (4) véhicules survenue à la cité Daksi Abdesselam de la ville de Constantine, a-t-on appris auprès de la direction de la Protection civile (DPC).

Il s’agit d’une collision entre deux (2) bus de transport de voyageurs, un camion et un autre véhicule, causant des blessures de divers degrés à dix (10) personnes âgées entre 30 et 56 ans, a précisé la cellule d’information et de communication de ce corps constitué. Les blessés, a-t-on affirmé, ont été évacuées au service des urgences médicales du centre hospitalo-universitaire (CHU) Benbadis, après avoir bénéficié des premiers secours, effectués sur place par des médecins pompiers.

Les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les causes et les circonstances exactes de cet accident.