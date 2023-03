Les horaires de travail applicables dans les institutions et administrations publiques seront modifiés à l'occasion du mois sacré de Ramadhan, indique mardi la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative dans un communiqué.

Pour les wilayas d'Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra, El Oued, Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M'Ghaier et El Meniaa, les horaires de travail sont fixés du dimanche au jeudi, de 7h00 à 14h00.

Pour les autres wilayas, ils sont fixés de 8h30 à 15h30, ajoute la même source, soulignant que les horaires habituels de travail reprendront après la fête de l'Aïd El Fitr.