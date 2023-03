Les autorités vietnamiennes ont annoncé récemment, avoir saisi sept tonnes d'ivoire prélevé sur des éléphants en Angola, soit la plus importante cargaison de ce type interceptée ces dernières années.

Cet ivoire a été trouvé par les douanes dans le port de Haiphong (nord) dans un conteneur supposé transporter, selon le bordereau officiel, des cacahuètes. Des photos diffusées par le département des douanes montraient des centaines de longues défenses en ivoire empilées devant un conteneur ouvert.

Les défenses comme d'autres parties du corps des éléphants sont utilisées dans la médecine traditionnelle dans certaines régions d'Asie, bien qu'aucune preuve scientifique n'atteste de telles vertus médicinales. Le Vietnam a officiellement interdit le commerce de l'ivoire en 1992. Plus de 60 tonnes d'ivoire, d'écailles de pangolin et de cornes de rhinocéros ont été saisies dans des ports maritimes vietnamiens depuis 2018, selon un rapport de 2021 d'Education for Nature Vietnam, une ONG de protection de la faune.