L'observatoire national chinois a renouvelé mercredi une alerte jaune aux tempêtes de sable dans plusieurs régions de Chine de mercredi 8h00, à jeudi 8h00.

Du sable et de la poussière en suspension devraient toucher certaines parties du Xinjiang, du Qinghai, du Gansu, du Ningxia, de Mongolie intérieure, du Shaanxi, du Shanxi, du Hebei, de Pékin, de Tianjin, du Heilongjiang, du Jilin, du Liaoning, du Shandong, du Henan, du Jiangsu, de l'Anhui et du Hubei, selon le Centre météorologique national.

Certaines parties de Mongolie intérieure, de Pékin, de Tianjin et du Hebei seront frappées par des tempêtes de sable, voire de fortes tempêtes de sable, selon le centre. Le centre recommande au public de prendre des précautions contre le sable et la poussière en suspension, de fermer portes et fenêtres dès que cela est nécessaire, de porter des masques de protection, et suggère aux conducteurs de se préparer à faire face à une mauvaise visibilité. La Chine dispose d'un système d'alerte météorologique à quatre couleurs pour les tempêtes de sable, le rouge représentant le niveau le plus élevé, suivi par l'orange, le jaune et le bleu.