Un groupe de scouts tunisiens est arrivé, mardi, dans la wilaya de Chlef, dans le cadre du développement du tourisme interne et de la promotion de Chlef en destination touristique, a-t-on appris auprès de la Direction du tourisme et de l’artisanat.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une convention de partenariat et de coopération, signée le 25 septembre 2022, entre le secteur du tourisme et les anciens scouts musulmans algériens, dans l’objectif de "promouvoir le tourisme interne à Chlef", a indiqué le chargé de communication et de la promotion du tourisme à la Direction du tourisme et de l'artisanat, Mohamed Touhami. Il a ajouté que ce groupe de scouts tunisiens, accueilli par des scouts algériens, va visiter plusieurs wilayas du pays, dans le cadre de la promotion du tourisme interne en Algérie.

Cette visite à Chlef a d’abord mené les scouts tunisiens à la Maison de l'artisanat et des métiers sise à la cité Bensouna, où ils ont pu faire le constat de la diversité des réalisations des artisans locaux. Ils se sont, par la suite, rendus dans la ville de Ténès pour une visite des plus importants monuments et sites englobés par l es parcours touristiques, dont la Casbah, Dar El-Baroud, le phare de Sidi Merouane et Dar El Bey Moncef (le dernier bey ottoman qui a régenté Tunis, avant d’être exilé par la France coloniale vers l’Algérie).

Le programme de la visite sera clôturé, demain mercredi, par de nombreuses activités touristiques et culturelles, visant à faire la promotion du patrimoine culturel algérien et des coutumes et us de la région de Chlef, selon les organisateurs.