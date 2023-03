Le parti au pouvoir au Nigeria, le Congrès des progressistes (APC), a remporté la majorité des postes de gouverneurs, notamment la capitale économique Lagos, après le dépouillement de plus des deux tiers des votes. Selon les résultats dans 23 Etats, communiqués par la Commission nationale électorale indépendante (INEC), le parti présidentiel APC a remporté les postes de gouverneurs dans 15 Etats, tandis que le principal parti d’opposition, PDP, s’est imposé dans sept Etats, et le NNPP, dans un Etat. Les Nigérians ont voté samedi pour élire plus de 900 représentants des assemblées des Etats ainsi que les gouverneurs de 28 des 36 Etats. Ce scrutin s’est déroulé trois semaines après la présidentielle remportée par Bola Tinubu, candidat du parti au pouvoir.

Le gouverneur sortant de l’APC Babajide Sanwo-Olu a été réélu au poste de gouverneur du poumon économique du Nigeria, Lagos.

Cependant, l’anxiété s’est emparée de l’Etat d’Adamawa, suite à la suspension de l’annonce des résultats de l’élection du gouverneur dans cet Etat du Nord-Est.

Le gouverneur Ahmadu Fintiri du PDP et son adversaire de APC, la sénatrice Aishatu Binani, ét aient au coude à coude avant que le scrutin ne soit déclaré non concluant par la Commission électorale nationale indépendante (INEC).

L'économie enregistre une croissance consécutive depuis la récession de 2020 (banque centrale)

L'économie nigériane a maintenu une trajectoire de croissance positive pendant neuf trimestres consécutifs depuis sa sortie de la récession en 2020, a annoncé mardi la Banque centrale du Nigeria (CBN).

Cette performance a été largement due à la croissance soutenue des secteurs des services et de l'agriculture, a déclaré le gouverneur de la CBN, Godwin Emefiele, à l'issue de la réunion du Comité de politique monétaire à Abuja, la capitale du pays. Il a également attribué cette croissance à un rebond des activités économiques et à l'intervention continue de la CBN dans les secteurs propices à la croissance, ajoutant que la reprise de la croissance de la production devrait se poursuivre en 2023 et 2024. "Le comité a toutefois observé avec inquiétude l'augmentation marginale de l'inflation globale en février à 21,91%, soit une augmentation de 0,09 point de pourcentage par rapport au mois précédent", a-t-il indiqué, ajoutant que cette augmentation était en grande partie due à une hausse minime de la composante alimentaire.