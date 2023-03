Les boissons énergisantes accélèrent le rythme cardiaque, selon une nouvelle étude allemande présentée au congrès annuel de radiologie américain.

Les chercheurs allemands ont analysé l'impact des boissons énergisantes sur le cœur et constaté qu'elles modifiaient la fonction cardiaque et accélèreraient le nombre de systoles (contractions cardiaques).

Le Dr Jonas Dörner et son équipe de chercheurs de l'Université de Bonn (Allemagne) ont soumis 18 volontaires en bonne santé, âgés en moyenne de 27,5 ans, à deux examens d'imagerie par résonnance magnétique (IRM). L'un avant d'avoir bu une boisson énergisante riche en taurine (400mg pour 100 ml) et en caféine (32mg pour 100 ml). Puis l'autre une heure après.

Ils ont constaté « une modification de la fonction cardiaque. Et plus précisément de la fonction systolique du ventricule gauche. « Cet organe reçoit normalement le sang oxygéné recueilli par les veines pulmonaires pour l'éjecter dans l'aorte et dans l'ensemble du corps humain.

«Mais, de nouvelles études doivent être conduites pour en savoir plus sur les effets à long terme. Mais aussi en cas de pratique sportive «, explique le médecin. « Tant que nous n'en saurons pas davantage, il est recommandé aux enfants et aux patients souffrant d'arythmies, de ne pas consommer ce type de produits. «

Trop de caféine dans les boissons énergisante

Une précédente étude a révélé que ces boissons contenaient trop de caféine. L'équivalent américain de 60 millions de Consommateurs, Consumer Reports, a testé 27 marques de boissons énergisantes, comme Red Bull, Rockstar et Starbucks Double Shot, et a constaté que les quantités de caféine allaient de 6 à 242 milligrammes par portion. Pour comparer, Consumer Reports rappelle qu'une tasse de 236 ml de café en contient environ 100 mg. Et qu'il est recommandé pour la santé de ne pas dépasser les 400 mg de caféine par jour.

En France, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a déjà signalé deux décès par crise cardiaque et quatre complications. Ceux-ci seraient liés au cocktail de ces boissons avec de l'alcool. Les mélanges caféinés ont des effets plus forts que l'alcool seul, ils accroissent l'envie de consommer de l'alcool. En conclusion, on se retrouve à boire beaucoup plus.