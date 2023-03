Le président de la Fédération bancaire française (FBF) Philippe Brassac a assuré mercredi qu'il n'y avait pas de "crise bancaire" en Europe, contrairement aux Etats-Unis. "Il n'y a pas de crise bancaire" en Europe, "il y a des banques qui sont en difficulté (...) mais ce sont toujours pour des raisons qui leur sont propres", a estimé sur BFM Business M. Brassac, aussi directeur général du Crédit Agricole.

Les inquiétudes se sont concentrées en fin de semaine dernière sur Credit Suisse, une des 30 banques au niveau mondial considérée comme trop grosse pour qu'on la laisse faire faillite.

A l'issue d'intenses tractations, le premier groupe bancaire suisse UBS a consenti dimanche à racheter son rival en difficulté, avec d'importantes garanties du gouvernement helvétique. S'il a convenu que le système bancaire américain traversait lui une période de crise, M. Brassac a souligné qu'il n'y avait pas de "contagion possible notamment au système bancaire européen et français". Depuis la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB) aux Etats-Unis le 10 mars, le secteur bancaire interroge sur sa solidité et est particulièrement chahuté en Bourse. "Il n'y a pas de mécanisme de contamination ou de contagion dans le système" entre les banques américaines et européennes, a insisté M. Brassac, marquant la différence avec la crise de 2008 lorsque des produits financiers américains complexes, les "subprimes", s'étaient disséminés dans nombre de bilans bancaires.