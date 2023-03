Un concours "Prix Génération Tourisme" a été lancé au profit des jeunes entrepreneurs dans le domaine du tourisme à travers Tlemcen et trois autres wilayas pilotes, selon un communiqué publié, mardi, par le programme de coopération "Génération Tourisme", initiateur du concours.

Ce concours concerne les jeunes de 18 à 35 ans résidant dans les wilayas de Tlemcen, Djanet, Sétif et Timimoune, autour meilleurs projets créatifs dans le domaine de l'environnement et tout ce qui touche à la protection de la biodiversité et des des ressources naturelles et à la gestion et valorisation des déchets dans les sites touristiques et autres, a précisé la même source.

Il s'agit également de projets valorisant les talents des jeunes femmes qui créent des activités génératrices de revenus ayant un impact social important dans leur région, ainsi que des activités qui contribuent à la valorisation et à la promotion du patrimoine culturel matériel et immatériel.

Les entrepreneurs intéressés, notamment les responsables d’entreprises et de startups, les porteurs de projets et les artisans peuvent trouver toutes les in formations relatives à ce concours sur le site internet et les pages des réseaux sociaux du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, de l'Union européenne et du Programme "Génération Tourisme". Génération Tourisme est un programme de coopération entre l'Algérie et l'Union européenne au profit du ministère du Tourisme et de l'Artisanat visant à améliorer la gestion locale du secteur touristique et à renforcer la participation des jeunes au développement du tourisme local à travers des projets innovants.