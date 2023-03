Le ministre de l’Economie de la connaissance, des Startup et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid, a affirmé mardi soir à El Tarf, que 1500 startups à travers le pays, ont reçu leur label.

M. Mehdi Oualid qui a fait une déclaration à la presse après avoir inauguré, avec le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, une clinique vétérinaire à la faculté des sciences de la nature et de la vie, à l’université Chadli-Bendjedid d’El Tarf, dans le cadre d’une visite d’inspection et de travail dans cette wilaya, a souligné que son département ministériel "accompagne les startups par divers moyens, notamment l’encouragement à décrocher le label dans un premier temps, elles doivent pour ce faire, s’inscrire sur la plate-forme du ministère".

Le ministre de l’Economie de la connaissance, des Startup et des Micros-entreprises a poursuivi "l’accès au label permet aux entreprises de bénéficier d’avantages fiscaux et de financement liés à leur nature d’activité, il ouvre la voie en plus, au financement dispensé par le fonds national pour le finacement des startups." Le ministre a considéré que la clinique vétérinaire ouverte à l’université Chadli-Bendjedid d’El Tarf contribuera à la conservation du patrimoine animal en Algérie, en particulier les races locales, et contribuera à l’approvisionnement du marché national en viandes rouges et blanches.

Pour sa part, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a déclaré que "les activités diversifiées accomplies par la clinique vétérinaire dans tous les domaines de l’élevage, lui permet de bénéficier de l’accompagnement du ministère de l’Economie de la connaissance, des Startups et des Micros-entreprises, pour lui permettre de mettre en pratique ses idées novatrices et de remplir sa fonction qui est de contribuer à renforcer l’économie locale et nationale.

Les deux ministres ont visité une exposition d’étudiants porteurs de projets innovants dans le cadre du diplôme universitaire startup, et des étudiants lauréats des épreuves organisées par l’incubateur de l’université, au centre de soutien de la technologie et de l’innovation qui abrite également l’incubateur de l’université et la maison de l’entrepreneuriat, le ministre a exhorté les jeunes à se lancer dans l’innovation et dans leurs projets économiques.