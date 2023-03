Le Directeur général des établissements de santé, Pr Elias Rahal a affirmé, lundi à Alger, que le ministère de la Santé veillait à améliorer les prestations des services des urgences médico-chirurgicales des établissements hospitaliers.

Intervenant lors d'une rencontre organisée, en visioconférence, par le ministère avec les Directeurs de la santé des wilayas et les responsables des établissements hospitaliers sous tutelle, axée sur quatre questions fondamentales pour la prise en charge des patients, M. Rahal a relevé "la nécessité d'améliorer les prestations au niveau des services des urgences médico-chirurgicales des établissements hospitaliers", mettant en avant "l'humanisation et la moralisation" de ces prestations.

Il a souligné, par ailleurs, l'impératif d'améliorer le tri des cas arrivés au niveau des services d'urgences médico-chirurgicales et le transfert des patients pour éviter toute éventuelle surcharge. Dans un autre contexte, Pr Rahal a appelé les Directeurs à améliorer les services d'urgences au sein des établissements de proximité ouverts 24/24H, afin d'alléger la pression qui pèse sur les grands établissements hospitaliers, rappelant que 80% des cas urgents traités au niveau des hôpitaux devraient être pris en charge au niveau des établissements de proximité, selon les résultats des opérations d'inspection menées par la tutelle.

Concernant la numérisation des services d'urgences médico-chirurgicales, le responsable a salué le travail accompli par certains établissements hospitaliers dans les wilayas du sud qui, a-t-il dit, sont parvenus à numériser ces services à hauteur de 100%.

Pour ce qui est de l'amélioration de la restauration dans les établissements hospitaliers, troisième point abordé lors de cette rencontre, le directeur général de la Prévention et de la promotion de la santé au niveau du ministère, Dr Djamel Fourar a insisté sur l'impératif de respecter les règles d'hygiène et de sécurité sanitaire dans la préparation des repas et d'assigner cette tâche à un personnel qualifié, tout en respectant les horaires de distribution des repas.

Pour ce qui est de l'uniformisation de la tenue de chaque corps à travers les différents établissements hospitaliers, quatrième point sur lequel a insisté le ministère, le Secrétaire général, Mohamed Talhi a rappelé les instructions données par le ministère concernant la tenue, "les équipes d'inspecti on ayant relevé l'absence de tenue unifiée pour chaque corps".

Le responsable a insisté sur l'impératif de respecter les consignes, proposant, selon les directives du ministère, une couleur pour la tenue de chaque corps.