La Direction de distribution de Gué de Constantine (Alger), relevant de Sonelgaz-distribution, a mis en place un programme spécial Ramadhan pour assurer la continuité du service durant le mois sacré de Ramadhan, a indiqué lundi un communiqué de cette Direction.

"La Direction de distribution de Gué de Constantine a mis en place un programme spécial de permanence et d'intervention durant le mois de Ramadhan, en vue d'assurer la continuité et la qualité de l'approvisionnement en gaz et en électricité", lit-on dans le communiqué. "Plus de 20 équipes d'intervention ont été mobilisées, à travers les six services techniques du gaz et de l'électricité, pour parer à toute éventualité pouvant survenir sur les réseaux énergétiques et provoquer une coupure, outre le renforcement du système de permanence au niveau de la Direction et des huit agences commerciales pour une prise en charge optimale des préoccupations des clients tout au long du mois sacré", a ajouté la même source.

La Direction a également rappelé à ses clients que "le service d'inspection gratuite du réseau interne de gaz à domicile se poursuit pendant le mois de Ramadhan, compte tenu de la mobilisation du centre d'appel pour recevoir les préoccupations de sa clientèle 24h/24h via le numéro 3330", conclut le communiqué.