Un exercice simulant une intervention pour la protection contre les inondations des berges du lac de Témacine a été exécuté lundi par la Protection civile de la wilaya de Touggourt dans le cadre de la mise en œuvre du plan de secours de la wilaya, a-t-on appris des organisateurs.

Menée avec la participation des éléments de l’Armée nationale populaire et d’autres secteurs, cette manœuvre, ayant mobilisé plus de 500 agents de la Protection civile et des moyens d’intervention et de secours, simule des inondations virtuelles survenues sur les berges du lac local de Témacine.

Selon le wali de Touggourt, Nacer Sebâa, l’organisation périodique de pareilles manœuvres s’assigne comme objectifs l’évaluation des préparatifs des secteurs, la mobilisation des moyens et équipements de sauvetage, de secours et du centre retenu pour la prise en charges des familles sinistrées des inondations. Dans une déclaration à l’APS, le responsable de la cellule de communication à la Direction de wilaya de la Protection civile, le lieutenant Djoudi Zohir a indiqué que l' exercice de simulation entre dans le cadre du plan de sauvetage en vigueur établi par l’Etat pour faire face aux catastrophes, l’évaluation de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires et de la coordination intersectorielle.