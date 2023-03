L’adhésion de la société civile constitue la pierre angulaire de la lutte contre la corruption et sa prévention et la concrétisation de la bonne gouvernance, a affirmé lundi à Ghardaïa la présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, Salima Mousserati.

S'exprimant lors d’une rencontre régionale de sensibilisation au profit des différents acteurs de la société civile pour la mise en place d’un réseau national de transparence "NARACOM", Mme Mousserati a expliqué que ce réseau de transparence ne peut être efficace qu’avec la participation de l’ensemble des composantes de la société algérienne particulièrement la société civile, en tant que "garante de la probité". Et d’ajouter: "Cette participation qui s’inscrit dans le cadre de la démocratie participative, constitue un mécanisme efficace pour la bonne gouvernance des affaires publiques au niveau local et national dans la transparence". "Notre pays est fortement engagé dans le processus de lutte contre la corruption, à travers le développement des différents mécanismes de bonne gouvernance et de transparence, notamment l’accélération de la numérisation dans les différentes institutions de l’Etat", a-t-elle affirmé.

"La corruption est un fléau et un mal qui entrave fortement le développement de l'économie nationale et nécessite la conjugaison des efforts de l’ensemble des algériens pour un développement soutenu, inclusif et durable capable de répondre aux besoins et aspirations des citoyens algériens", a souligné Mme Mousserati. ''Cette rencontre de sensibilisation, consacrée à la présentation de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, une instance nouvellement crée, prévoit la création d’un réseau national pour la transparence conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa 05 de la loi N 22-08 du 5 mai 2022 qui prévoit le développement d'un réseau interactif visant à impliquer la société civile et à fédérer et promouvoir ses activités dans le domaine de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption", a-t-elle précisé.

De son côté, l’inspecteur général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Belaid Tiati a souligné que "le ministère s'attelle à accompagner cet organe constitutionnel, et s’engage à apporter son appui à l'Autorité pour l'organisation de ces rencontres régionales en vue de sensibiliser les élus locaux et la société civile en matière de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption".

''La numérisation et l'informatisation de l'administration et des collectivités locales constituent un moyen de prévention et de lutte contre la bureaucratie et la corruption", a souligné M. Tiati, réaffirmant la volonté du Président de la République d’œuvrer davantage pour l’instauration de la transparence et la gouvernance participative dans tous les secteurs. Cette rencontre qui s’est déroulée à l’Université de Ghardaïa, a réuni les différents partenaires impliqués dans la lutte contre la corruption et l'instauration d'un climat de transparence de la wilaya de Ghardaïa et autres wilayas limitrophes en présence des autorités de la wilaya, responsables du secteur de la justice et élus locaux.