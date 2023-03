Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) ont signé, dimanche à Alger, un accord de reconduction du projet de coopération en matière de transition énergétique dans le cadre du projet des Communes vertes.

La cérémonie de signature de l'accord a été supervisée par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad et l'ambassadrice d'Allemagne à Alger, Mme Elizabeth Wolbers.

Intervenant à cette occasion, M. Merad a précisé que ce projet qui s'étale jusqu'à fin 2024 prévoyait "de nouvelles opérations et une enveloppe supplémentaire de 3.8 millions Euros", mettant en avant l'importance de cette coopération qui apportera "une valeur ajoutée à la stratégie de transition énergétique mise en place au niveau local".

"L'Algérie a amorcé une nouvelle ère où la transition énergétique est l'une des priorités nationales conformément aux engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et ses orientations au Gouvernement", a-t-il ajouté.

Il a rappelé, dans ce sens, le programme d'investissement qui couvre les biens des collectivités locales et leur assure un accompagnement technique à travers "la sensibilisation, la formation et l'appui technique aux cadres et aux élus locaux" en vue de "réduire la facture énergétique des communes et limiter les émissions de gaz à effet de serre".

Mettant l'accent sur l'impérative promotion de la coopération internationale, notamment avec le partenaire allemand afin de "tirer profit des bonnes pratiques et développer les projets susceptibles d'apporter les connaissances et les compétences techniques nécessaires aux collectivités locales", M. Merad a rappelé que les nombreuse activités organisées par les deux parties "ont eu un impact positif et des résultats probants".

Le projet des communes vertes est "une nouvelle opportunité de coopération permettant à un plus grand nombre de wilayas et de communes de bénéficier de l'accompagnement et d'un appui en termes d'amélioration des procédures de gestion de la consommation énergétique", a-t-il poursuivi.

Pour sa part, la diplomate allemande a qualifié le projet d'"important", rappelant que la transition énergétique et la protection du climat étaient au cœur du partenariat algéro-allemand.

Mme Wolbers s'est félicitée, dans le même contexte, du niveau de coopération entre les deux pays dans les différents domaines.