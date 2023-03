Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé lundi une réunion du Conseil des ministres durant laquelle il a ordonné au Gouvernement d'entamer, immédiatement, l'accélération du processus de numérisation et de statistiques précises, en tant que système de travail de base dans tous les secteurs, notamment pour les domaines, les impôts, les douanes et le budget, indique la Présidence de la République dans un communiqué.

Concernant la numérisation, qualifiée d'axe de travail urgent, le Président a ordonné au Gouvernement "d'entamer, immédiatement, l'accélération du processus de numérisation et de statistiques précises, en tant que système de travail de base dans tous les secteurs, notamment pour les domaines, les impôts, les douanes et le budget". De même qu'il a instruit de "créer une plate-forme numérique mise à jour qui fournit des données et des indicateurs précis, propices à la prise de décisions appropriées et à la lutte contre la bureaucratie", lit-on dans le communiqué.