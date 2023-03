Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a donné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée lundi, une série de directives, d'instructions et de conseils concernant la performance du gouvernement, appelant les nouveaux ministres à œuvrer pour être à la hauteur des aspirations de nos concitoyens, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

A l'entame de la réunion, le Président Tebboune a félicité les nouveaux membres du gouvernement, leur souhaitant succès et réussite, avant de les appeler à œuvrer pour être "à la hauteur des aspirations de nos concitoyens", selon la même source. Le Président de la République a donné une série de directives, d'instructions et de conseils concernant la performance du gouvernement.

Dans ce cadre, il a ordonné au Premier ministre de "tenir les réunions du gouvernement, que si nécessaire, et d'orienter tous les efforts vers le travail sur le terrain, l'Algérie n'ayant pas besoin, aujourd'hui, de promulguer des lois susceptibles de perturber la vie des citoyens, mais plutôt d 'en annuler certaines, devenues caduques". Dans ce sens, le Président Tebboune a souligné la nécessité de "se concentrer sur la mise en œuvre de programmes et projets qui concernent des millions d'Algériens, et faire preuve de clairvoyance pour ce qui est du bien-être et du confort des citoyens, tel que prévu dans le programme présidentiel, plébiscité et voté par le peuple", précise-t-on de même source.

A ce propos, il a enjoint de "renforcer la coordination entre le Directeur de Cabinet de la Présidence de la République et le Secrétaire général du Gouvernement en vue d'assurer un suivi rigoureux, et une exécution ferme des décisions du Conseil des ministres".

Il a également ordonné au ministre de l'Intérieur, sous la supervision du Premier ministre, de mettre en place un calendrier de visites sur le terrain, à effectuer par les membres du Gouvernement dans les wilayas, en fonction des priorités en matière de développement et de préoccupations quotidiennes des citoyens, mettant en garde les ministres contre toutes promesses infondées faites aux citoyens dans des délais déraisonnables et selon des mécanismes irréfléchis.

Dans un autre contexte, le Président a enjoint au staff gouvernemental de "s'abstenir définitivement de toute utilisation exagérée d'expressions politiques stéréotypées g lorifiant les personnalités, à travers tous supports médiatiques, et sous-entendant que toute activité du Gouvernement, quelle qu'en soit la nature, est menée sur instruction du président de la République".

Il a insisté, toutefois, sur "le respect rigoureux des citoyens et du sentiment général dans toute démarche entreprise, en ce sens que la satisfaction du peuple est l'unique critère témoin de la bonne performance, en vue d'édifier une Algérie respectable et forte", lit-on dans le communiqué.