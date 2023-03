Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, lundi, une réunion du Conseil des ministres consacrée

à deux exposés sur l'approvisionnement du marché en produits de large consommation durant

le mois sacré de Ramadhan, l'alimentation en eau potable, outre le suivi de la situation actuelle

de la communauté algérienne établie à l'étranger, indique un communiqué de la Présidence

de la République, dont voici la traduction APS :

"Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée à deux exposés, le premier concerne l'approvisionnement du marché en produits de large consommation en prévision du mois sacré de Ramadhan 2023, et le deuxième portant sur le taux d'avancement des projets de dessalement de l'eau de mer et d'alimentation en eau potable, outre le suivi de la situation actuelle de la communauté algérienne établie à l'étranger. A l'entame de la réunion, Monsieur le Président a félicité les nouvea ux membres du gouvernement, leur souhaitant succès et réussite, avant de les appeler à œuvrer pour être à la hauteur des aspirations de nos concitoyens.

Le président de la République a donné une série de directives, d'instructions et de conseils concernant la performance du gouvernement, comme suit :

- Il a ordonné au Premier ministre de tenir les réunions du gouvernement, que si nécessaire, et d'orienter tous les efforts vers le travail sur le terrain, l'Algérie n'ayant pas besoin, aujourd'hui, de promulguer des lois susceptibles de perturber la vie des citoyens, mais plutôt d'en annuler certaines, devenues caduques.

- Se concentrer sur la mise en œuvre de programmes et projets qui concernent des millions d'Algériens, et faire preuve de clairvoyance pour ce qui est du bien-être et du confort des citoyens, tel que prévu dans le programme présidentiel, plébiscité et voté par le peuple.

- Renforcer la coordination entre le Directeur de Cabinet de la Présidence de la République et le Secrétaire général du Gouvernement en vue d'assurer un suivi rigoureux, et une exécution ferme des décisions du Conseil des ministres.

- Il a ordonné au ministre de l'Intérieur, sous la supervision du Premier ministre, de mettre en place un calendrier de visites sur le terrain, à effectuer par les membre s du Gouvernement dans les wilayas, en fonction des priorités en matière de développement et de préoccupations quotidiennes des citoyens.

- Il a mis en garde les ministres contre toutes promesses infondées faites aux citoyens dans des délais déraisonnables et selon des mécanismes irréfléchis.

- Il a enjoint de s'abstenir définitivement de toute utilisation exagérée d'expressions politiques stéréotypées glorifiant les personnalités, à travers tous supports médiatiques, et sous-entendant que toute activité du Gouvernement, quelle qu'en soit la nature, est menée sur instruction du président de la République.

- Il a insisté sur le respect rigoureux des citoyens et du sentiment général dans toute démarche entreprise, en ce sens que la satisfaction du peuple est l'unique critère témoin de la bonne performance, en vue d'édifier une Algérie respectable et forte.

Concernant les axes urgents sur la numérisation, les transports et les investissements:

- Monsieur le Président a ordonné au Gouvernement d'entamer, immédiatement, l'accélération du processus de numérisation et de statistiques précises, en tant que système de travail de base dans tous les secteurs, notamment pour les domaines, les impôts, les douanes et le budget.

De même qu'il a instruit de créer une plate-forme numérique mise à jo ur qui fournit des données et des indicateurs précis, propices à la prise de décisions appropriées et à la lutte contre la bureaucratie.

- Faciliter l'acte d'investissement et encourager les investisseurs notamment à travers le guichet unique.

- Consentir une réduction exceptionnelle des prix du transport aérien et maritime durant le Ramadhan à hauteur de 50% au profit des membres de notre communauté nationale à l'étranger à l'effet de leur permettre, s'ils le souhaitent, de passer ce mois sacré au pays avec leurs familles, au vu des difficultés économiques dans leurs pays de résidence.

- Reconstruire la flotte du transport maritime algérien, victime d'un complot ciblant l'Etat, et procéder à la réévaluation technique des navires de la flotte actuelle en vue d'élaborer un plan pour son renouvellement et son développement.

- Accélérer l'opération d'ouverture des lignes aériennes vers les capitales de pays africains.

Concernant l'exposé conjoint pour l'approvisionnement du marché en produits de large consommation durant le mois de Ramadhan 2023:

- Le président de la République a instruit le gouvernement d'assurer davantage de régulation et d'organisation en matière d'approvisionnement notamment dans les grandes villes en vue d'éviter tout problème de perturbation et de spéculation illicite.

- Eviter toute forme d'austérité pour ce qui est de l'approvisionnement des citoyens en produits de large consommation, tout en œuvrant progressivement à l'adoption d'un mode de consommation sain pour le citoyen algérien.

Monsieur le Président a ordonné de reporter l'examen pour enrichissement de l'exposé portant sur l'alimentation en eau potable et les stations de dessalement d'eau de mer, au prochain Conseil des ministres afin de permettre au nouveau ministre de l'Hydraulique de s'enquérir du dossier et d'actualiser ses données.

Au terme de la réunion, le Conseil des ministres a approuvé des décrets portant nominations et fin de fonctions dans des fonctions et des postes supérieurs de l'Etat".