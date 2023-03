Les ateliers de formation ouverts samedi à Constantine dans le cadre de la quatrième caravane cinématographique organisée par le ministère de la Culture et des Arts ont été marqués par une affluence "notable" des jeunes passionnés du 7ème art.

La manifestation coïncidant avec le projet de promotion du cinéma initié par l’Etat à travers l’organisation de ce domaine artistique pour devenir une industrie à part entière, a suscité l’intérêt de la catégorie juvénile notamment qui a afflué sur les salles ouvertes à Constantine dans le cadre de ces master class/cinéma devant se poursuivre jusqu’au 23 mars courant.

L’initiative organisée par le centre algérien de cinématographie CAC et le Centre algérien de développement du cinéma CADC sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts constitue une "opportunité pour enrichir les connaissances des jeunes passionnés par cet art, développer leurs aptitudes et d’adapter leurs talents pour mieux franchir ce monde en plein métamorphose en Algérie", a estimé Iyad Bahlouli, un étudiant féru par le cinéma. Pour sa part, le président de l’association Numédia art s, Lounis Yaou a indiqué que l’évènement organisé dans la ville de Constantine constitue une réponse à une des préoccupations des plus importante posée par les professionnels à savoir la formation qui demeure le pilier de la réussite de tous les efforts déployés par l’Etat pour la promotion de ce domaine artistique.

La quatrième caravane des ateliers de formation cinématographique a vu l’organisation à son premier jour de plusieurs ateliers sur la scène tenu au théâtre régional Mohamed Tahar Fergani et qui ont été encadrés par le professeur Seif Benadar et marqués par la projection de séquences représentatives effectuées par les participants dont des jeunes en particulier. A la cinémathèque de Constantine, un atelier sur le scénario a été encadré par le cinéaste Fethi Kafi qui a évoqué avec les participants, le vocabulaire dramatique et la méthode de constituer une séquence en impliquant les effets physique, psychologique et l’action verbale également.

L’évènement a été marqué également par la projection à la cinémathèque du film Matares du réalisateur algérien Rachid Benhadj en présence d’un public nombreux qui a eu droit à la fin du film à une séance débats. Des ateliers sur la gestion de l’image et le montage de vidéo, sont prévus à la bibliothèque principale de la ville de Constantin e en plus d’atelier sur le traitement technique du son devant avoir lieu à la faculté des arts de l’université Salah Boubnider Constantine- 3, selon les informations recueillies auprès des organisateurs.