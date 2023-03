L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a rappelé, lundi, à tous les acteurs du secteur la nécessité de contrôler leurs programmes, en respectant les spécificités du mois sacré de Ramadhan, et de ne pas se laisser emporter par l'appât du gain.

"Tous les acteurs du secteur de l'audiovisuel sont tenus de contrôler leurs programmes, en respectant les spécificités du mois sacré de Ramadhan, ainsi que les règles d'éthique et de déontologie, de ne pas se laisser emporter par l'appât du gain et l'audimat, d'éviter toutes formes de violence, et de respecter le référent religieux national", précise un communiqué de l'ARAV.

L'autorité appelle, en outre, "la nécessité de protéger les enfants et d'assurer un service médiatique qui soit à la hauteur des aspirations de la famille algérienne". A cette occasion, l'Autorité de régulation de l'audiovisuel tient à féliciter tout le peuple algérien et l'ensemble des travailleurs et personnels du secteur, en leur souhaitant Ramadhan Moubarak.