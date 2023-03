Des délégations d'Angola, d'Afrique du Sud et de la République démocratique du Congo (RDC) ont échangé à Kinshasa, sur la mise en place d’"une feuille de route", visant à consolider la paix dans l’Est de la RDC, selon des médias.

Au cours de leurs discussions, ces trois pays se proposent d’"approfondir leur partenariat stratégique et durable, visant à obtenir des résultats concrets", rapporte lundi la radio de l'ONU en RDC.

Ce partenariat va s’étendre aux secteurs de développement économique, de la défense, des infrastructures et de l’administration publique, selon le média. Des rapports seront faits aux chefs d’Etat respectifs par les ministres des Affaires étrangères, afin que "la diplomatie régionale regarde dans la même direction et travaille pour les mêmes objectifs stratégiques", ajoute la source.

Mise en place depuis août 2013 entre les gouvernements angolais, sud-africain et congolais, cette tripartite touche aux domaines de coopération politique et diplomatique, de la défense, de la sécurité et l’ordre public et la gouvernance locale et au développement économique, social et aux infrastructures.