Le ministère de l’Energie et des Mines, organisera jeudi à Alger, un atelier de présentation et de promotion de la Stratégie nationale de développement de l’hydrogène, a-t-il indiqué lundi dans un communiqué.

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab procédera à l'ouverture des travaux de cet atelier, en présence des ministres de l'Environnement et des Energies renouvelables, et de l’Industrie et la Production pharmaceutique, a précisé la même source.

Cet atelier s’inscrit dans le cadre de "la mise en œuvre de la feuille de route du développement de l’hydrogène en Algérie", explique le communiqué. Il verra la participation de plusieurs secteurs notamment ceux qui ont contribué à l’élaboration de cette feuille de route, à savoir, l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique, l’Industrie, l’Environnement et des Energies Renouvelables, le Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique ainsi que le secteur de l’Economie de la Connaissance et des Startups, ajoute le communiqué.

Seront invités également, les représentations diplomatiques et différents organismes nationaux et internationaux pour prendre connaissance des axes et phases de déploiement de cette stratégie, conclut le document.