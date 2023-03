Deux personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu à Tamanrasset, a-t-on appris dimanche des services de la Protection civile.

L’accident s’est produit dans la localité d’Oued El-Chih, à deux kilomètres de la ville de Tamanrasset, suite au dérapage et au renversement de deux véhicules 4X4, faisant deux morts sur place, âgés de 15 et 20 ans, ainsi que deux blessés (26 et 39 ans) à différents degrés de gravité, a-t-on précisé.

Les dépouilles mortelles et les blessés ont été transportés respectivement vers la morgue et les urgences de l’hôpital de Tamanrasset, selon la même source.

Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.